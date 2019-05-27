İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

Suriye'de Beşşar Esad yönetimine bağlı savaş uçakları İdlib kentine yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırırken kentteki muhaliflerden Türkiye'ye 'bizi koruyun' çağrısı geldi.

İdlib'i yöneten 'Kurtuluş hükümeti' isimli oluşumun lideri Fawaz Hilal, Türkiye'yi geniş çaplı bir saldırıya karşı bölgeyi korumak için daha fazla çaba göstermeye çağırarak, Suriye ordu güçlerinin kuzeybatıdaki savunma hatlarını aşması halinde Rusya destekli hükümet güçlerinin Türkiye sınırına dayanacağını söyledi.

Sivil halkı koruması umuduyla Türkiye'nin bölgede mevzi kurmasına izin verildiğini söyleyen Fawaz Hilal, "Ancak gerçek şu ki, bu mevziler bugün kendilerini dahi koruyamıyor." açıklamasında bulundu.

Hilal, "Türk tarafının kendi oluşturduğu güvenlik noktalarını daha da güçlendirmesini, girdikleri bölgeleri savunmalarını, varlık gösterdikleri noktalarda da Rus ve Suriye jetlerinin uçmasını önlemelerini ve bu bölgelere yönelik bombardıman yapılmasını engelleyeceğini umuyoruz." ifadeleri ile Türkiye'den daha aktif olmasını istedi.

Ankara'nın rolünü ve bu noktalardan ne istediğini netleştirmesi gerektiğini belirten Hilal, “Bu mevkiler ve etrafındaki alanlar saldırıya uğruyor ve Türk askerleri yaralanıyor ise bu durum soru işaretlerini de beraberinde getiriyor." dedi.