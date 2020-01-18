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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

İdlib'den kaçan sığınmacılar için 9 kamp kuruldu

18 Ocak 2020, Cumartesi 11:35
Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. AFAD göç eden Suriyeliler için bölgede 9 kamp kuruldu.

Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürüyor.

Hemen hemen her gün yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle İdlib'den kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. 

1 Aralık 2019 tarihinden beri göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. Göç edenlerin yüzde 76'sının kadın ve erkeklerden oluştuğu  belirtildi.

Sınırda zor şartlar altında yaşayan Suriyelilere yardım elini Türkiye uzattı. 

Sınırın 20 kilometre içerisinde İdlib’in kuzey bölgesinden göç eden Suriyeliler için Harbanuş, Maaret Misrin, Killi, Mashat Ruhi kırsalında 9 kamp alanı belirlendi. 

Bu bölgelerde kamplar kuruldu. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 8 STK iş birliğiyle bölgede 7 bin 241 adet gıda kolisi, 7 bin 250 adet hijyen ve temizlik kolisi, 860 adet battaniye, 6 bin 600 ekmek dağıtımı yapıldı.

 

Etiketler: İdlib, sığınmacı, kamp
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