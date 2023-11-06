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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İki hastanede geniş çaplı yıkım meydana geldi

06 Kasım 2023, Pazartesi 15:42
İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda iki hastanede geniş çaplı yıkım meydana geldiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in bombardımanı, Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesinin yanı sıra göz hastanesinde büyük ve geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresini dün gece bombaladığını hatırlattı.

Filistinli yetkili, "İşgalciler, halkı aç bırakmak için fırınları, tüm su ve güneş enerjisi kaynaklarını kasten bombalıyor. İlerleyen saatler işgalin işlediği suçların boyutlarını ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

AA

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