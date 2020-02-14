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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

İngiliz vekil yeni tip koronavirüs sebebiyle kendini tecrit etti

14 Şubat 2020, Cuma 19:52
İngiltere'de bir milletvekili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişiyle aynı konferansa katıldığının anlaşılması üzerine kendini tecrit etti.

Başkent Londra'da 6 Şubat'ta düzenlenen İngiltere Otobüs Zirvesi'nin katılımcılarının birinin koronavirüs taşıdığı belirlendi. 

Zirveyi düzenleyen Transport Times adlı dergi, İngiltere Kamu Sağlığı biriminin talimatıyla katılımcılara uyarı e-postası gönderdi.

Elektronik postada katılımcılar kendilerini iyi hissediyorlarsa hiçbir şey yapmalarının gerekmediği belirtildi. Ancak katılımcıların içeride kalmaları, başkalarıyla temastan kaçınmaları ve ateş veya öksürük gibi belirtiler göstermeleri durumunda sağlık yetkililerini aramaları istendi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlikte, Ulaştırma Bakanı dahil hükümet yetkililerinin de yer aldığı bildirildi.

Bu kişiler arasında bulunan ana muhalefetteki İşçi Partisinden milletvekili Alex Sobel, haberin duyulmasının ardından kendini tecrit ettiğini açıkladı.

Riskin çok az olduğu konusunda bilgilendirilmesine rağmen hastaneyle irtibata geçtiğini kaydeden Sobel, "Önlem olarak 14 günlük kuluçka döneminin sona ereceği gelecek perşembeye kadar tüm görüşmeleri iptal ettik." dedi.

Öte yandan Londra'da Çinli bir kadının testlerinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere'de görülen vaka sayısı 9 oldu.

Ölü sayısı 1381'e çıkmıştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamada, biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısının 1381’e çıktığı, ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 63 bin 851’e ulaştığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

AA

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