İngiltere'de erken genel seçim tarihi belli oldu

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı.

Ayrıntılar Bekleniyor... *** Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: İngiltere aralık ayında seçime gidecek AA

Okunma Sayısı: 221

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.