İngiltere aralık ayında seçime gidecek

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in hükümetin erken seçim teklifine desteğini açıklamasıyla ülkenin aralık ayında sandığa gitmesi kesinleşti.

Gölge kabinesinin üyeleriyle bu sabah bir araya gelen Corbyn, "Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu." diye konuştu. Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit tarihini 31 Ocak'a ertelemesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından resmen kabul edildikten sonra parlamentoda erken seçim oylaması yapılmış, İngiliz vekiller Johnson'ın Aralık'ta erken seçime gitme teklifini reddetmişti. İngiliz hükümetinin aralık ayında erken seçime gidilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına sunduğu yasa tasarısı bugün oylanacak. Corbyn'in desteğini açıklamasının ardından tasarının yasalaşması kesinleşti. Hükümet, seçim için 12 Aralık'ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor. Muhalefet partilerinin tarihi erkene çekme gerekçeleri arasında hükümete AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak ve Noel nedeniyle evlerine dönecek üniversite öğrencilerinin henüz okullarındayken oy kullanmalarını sağlamak yer alıyor. Euronews Türkçe

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