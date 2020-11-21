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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İngiltere, koronavirüs aşısının ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı

21 Kasım 2020, Cumartesi 16:37
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof. Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşısı merakla bekleniyor.

Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.

Bakan Hancock, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından ülke çapında “aşı merkezleri” kurulacağını belirterek aşının eksi 70 derecede depolanmasına dikkat çekti.

Hancock tarafından belirtilen aşı sıcaklığı eksi 70 derece, Güney Kutbu'nda bulunan Antartika'daki havadan daha soğuk bir ortam sıcaklığı olarak biliniyor.

Bakan Hancock, ocak ayı sonuna kadar yapacakları koronavirüs aşı dağıtımını üç koldan yapacaklarını ifade etti. Buna göre aşı dağıtımı, halktan oluşacak topluluk ekipleri, aşı istasyonları ve hastanelerde kurulacak aşı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Etiketler: İngiltere, koronavirüs aşısı
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