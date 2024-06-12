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12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Intel, İsrail'deki 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu

12 Haziran 2024, Çarşamba 00:37
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, İsrail'de kurulması planlanan 25 milyar dolarlık yeni yarı iletken üretim tesisinin inşaat çalışmalarını ertelediği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Intel'in, İsrail'in Kiryat Gat şehrinde yapılan yeni yarı iletken üretim tesisinde inşa çalışmalarının durmasını istediği belirtildi.

Intel'den yapılan açıklamada ise söz konusu üretim tesisinin durumuna değinilmeden, şirketin büyük projeleri değişen zaman çizelgelerine uyarlama ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Açıklamada ABD'li şirket, üretim ve AR-GE için kritik bir bölge olan İsrail'e olan bağlılığının devam ettiğini belirterek, "Özellikle sektörümüzde büyük ölçekli projeleri yönetmek, genellikle değişen zaman çizelgelerine uyum sağlamayı gerektirir. Kararlarımız iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Projenin ne kadar süreyle askıda kalacağı belli değilken, tesisin 2028'de açılması planlanıyordu.

İsrail hükümeti, Intel'e güney İsrail'de 25 milyar dolarlık çip fabrikası kurması için 3,2 milyar dolar hibe vermeyi kabul etmişti.

Yeni fabrikanın yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, Intel, halihazırda İsrail'de bulunan dört üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

AA

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