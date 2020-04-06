Irak'ta ABD'li şirkete füze saldırısı

Irak'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Ağı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Basra vilayetindeki El Burcisiye bölgesindeki ABD'li Halliburton Petrol Firması'nın faaliyet gösterdiği petrol kuyusu yakınlarına 3 katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu. Açıklamada güvenlik güçlerinin füzelerin ateşlendiği bölgede yaptıkları arama çalışmaları sonucu henüz ateşlenmemiş 11 katyuşa füzesi daha buldukları, olayda ise herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi.

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