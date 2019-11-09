Irak'taki gösterilerde 2 ölü daha

Irak'ın Basra kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 gösterici öldü.

Basra Sağlık Dairesi'nden adını vermek istemeyen bir kaynak, kentteki hastanelerde göstericilerden iki kişiye ait cesedin ve onlarca yaralının bulunduğunu belirtti. Gerçek mermi kullanıyorlar Ölen 2 kişinin ölümünün ve yaralanmaların çoğunun gerçek mermiden kaynaklandığını dile getiren sağlık kaynağı, göz yaşartıcı gazdan dolayı birçok kişinin nefes yollarında tahriş meydana geldiğini söyledi. Öte yandan gösterilere tanık olanların yaptıkları açıklamalara göre, söz konusu iki kişinin ölümüne, Basra Valiliği önündeki protestolar sırasında gerçek mermiyle ateş eden güvenlik güçleri neden oldu.

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