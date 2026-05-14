Cârî açık üç yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri Mart 2026 verilerini açıkladı.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Mart 2026’da cârî işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon ABD doları açık kaydetti. Veri, Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cârî açık 3 milyar 886 milyon ABD dolarına gerilerken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

40 milyar $’a yaklaştı

Yıllıklandırılmış verilere göre cârî açık yaklaşık 39,7 milyar ABD doları düzeyinde oluştu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 77,8 milyar ABD doları açık verirken, hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verdi. Birincil gelir dengesi 23,8 milyar ABD doları, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar ABD doları açık kaydetti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Mart ayında 2 milyar 592 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 627 milyon ABD doları, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 246 milyon ABD doları oldu.