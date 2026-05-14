"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Cârî açık üç yılın zirvesinde

14 Mayıs 2026, Perşembe
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri Mart 2026 verilerini açıkladı.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Mart 2026’da cârî işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon ABD doları açık kaydetti. Veri, Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cârî açık 3 milyar 886 milyon ABD dolarına gerilerken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

40 milyar $’a yaklaştı

Yıllıklandırılmış verilere göre cârî açık yaklaşık 39,7 milyar ABD doları düzeyinde oluştu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 77,8 milyar ABD doları açık verirken, hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verdi. Birincil gelir dengesi 23,8 milyar ABD doları, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar ABD doları açık kaydetti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Mart ayında 2 milyar 592 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 627 milyon ABD doları, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 246 milyon ABD doları oldu.

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçinin traktörü rehin - Vatandaşın borcu artıyor, varlığı tükeniyor - İcra dosyaları 24 milyonu aştı

    Uysal'dan 14 Mayıs mesajı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı

    "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz"

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi

    Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'da 8 beldeyi tehdit etti

    Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtına:Ölenlerin sayısı 89'a çıktı
    📷

    Demokratik cumhuriyete hasretiz - 14 Mayıs: Tek partiden demokrasiye

    Cârî açık üç yılın zirvesinde

    Unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır

    Emekliye bayram tatili de hayal

    Havza, sular altında kaldı

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...

    "Çatışmaların durdurulması için ordusuna Donbas'tan çekilme emri vermeli"

    2 mayın gemisini bölge yakınlarına konuşlandırmaya hazırlanıyor

    Kürt’ün Türk’e, Türk’ün Kürt’e ihtiyacı var

    Ani sıcaklık değişimleri göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi

    "Suriye'nin İçişleri ve Savunma bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık"

    Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs arasında

    Eğitimde asıl mesele tek tipçi sistem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İhtiyarlar baş tacımız olması gerekirken...
    Genel

    14 Mayıs’a giden yolun şahidi
    Genel

    Emekliye bayram tatili de hayal
    Genel

    Havza, sular altında kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Uysal'dan 14 Mayıs mesajı: DP demokrasiyi iktidara taşıdı
    Genel

    4 bin TL’yle torunlara harçlık bile veremeyiz
    Genel

    Şekerli mamul ihracatında 10 milyar dolarlık hedef
    Genel

    Unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.