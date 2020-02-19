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19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İran basınına İdlib eleştirisi

19 Şubat 2020, Çarşamba 14:06
İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İdlib'deki sivillerin Beşşar Esed rejimi askerlerini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını belirterek, İran basınını yaşanan insani drama karşı sessiz kalmakla suçladı.

Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İdlib'de 3 milyondan fazla insanın yaşadığını hatırlatarak, insani drama dikkati çekti.

İdliblilerin Esed rejimi askerlerinin gelişini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını vurgulayan Zibakelam, "İdlibliler, asgari yaşam imkanlarının dahi bulunmadığı kamplara sığınıyor. Çok sayıda çocuk, soğuklardan dolayı donarak öldü. İlginç olan şu ki; İran basınının tamamı bu faciayla ilgili hiçbir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rejim ve destekçileri son dönemde Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de devam eden krizin "dehşete düşüren" yeni bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulunarak, 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin İdlib'de yaşandığına dikkati çekmişti.

AA

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