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26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi kararı

26 Haziran 2021, Cumartesi 12:07
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 5 binden fazla mahkumun affı veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 5 bin 156 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisi Hamaney tarafından kabul edildi.

İmam Rıza'nın doğum yıl dönümü ve Yargı Haftası vesilesiyle gerçekleştiği ifade edilen af kararının Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Mahkemelerinden ceza alan mahkumları kapsadığı aktarıldı.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesine göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

AA

Etiketler: İran, mahkum, ceza indirimi, af
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