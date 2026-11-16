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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

16 Kasım 2026, Pazartesi 11:33
Meteoroloji, bugün Trakya, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemine karşı vatandaşları uyardı. Trakya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, doğu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Hangi illerde yağmur bekleniyor?
Günün en dikkat çeken hava olayı olan sağanak yağışların şu bölge ve illerde etkili olması öngörülüyor:

  • Trakya ve Doğu Akdeniz genelinde
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde
  • İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Ankara çevrelerinde
  • İç Anadolu'nun doğusunda yer alan Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illerinde

Doğu illerine kar uyarısı
Yağışların Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde soğuk havanın etkisiyle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sis ve sıcaklık durumu

  • Sis ve Pus: Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.
  • Hava Sıcaklığı: Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli birdeğişiklik yaşanmayacağı bildirildi. (ANKA)
Etiketler: Meteoroloji, Hava durumu, Sağanak yağış
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