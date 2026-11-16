Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji, bugün Trakya, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemine karşı vatandaşları uyardı. Trakya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, doğu illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Hangi illerde yağmur bekleniyor?

Günün en dikkat çeken hava olayı olan sağanak yağışların şu bölge ve illerde etkili olması öngörülüyor:

Trakya ve Doğu Akdeniz genelinde

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Ankara çevrelerinde

İç Anadolu'nun doğusunda yer alan Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illerinde

Doğu illerine kar uyarısı

Yağışların Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde soğuk havanın etkisiyle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sis ve sıcaklık durumu