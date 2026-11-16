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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Eisenkot: "İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit"

16 Kasım 2026, Pazartesi 11:40
İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevde kalmasının ülke demokrasisi için acil bir tehdit oluşturduğunu savunarak seçimlere müdahale iddialarının soruşturulmasını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından 8 Kasım’da hükümeti kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Netanyahu’nun iktidarda kalmak amacıyla devlet kurumlarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğini belirten Eisenkot, mevcut başbakanın görevde kalması halinde ülkede adil ve meşru seçimlerin yapılamayacağını ifade etti.

Koalisyon müzakerelerinde ana kriter

Netanyahu ve çevresinin tutumunun İsrail demokrasisi üzerinde somut bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Eisenkot, yürütülen koalisyon görüşmelerindeki temel önceliğini şu sözlerle aktardı:

"Netanyahu’nun kişisel siyasi hayatta kalması uğruna bozulmamış ve boyun eğdirilmemiş tek bir alan bile kalmadı. İktidarın dümeninde bir dakika bile daha kalmasına izin verilmemelidir. O görevde olduğu sürece İsrail’in yeni bir seçim döngüsüne sürüklenmesinin önüne geçilmelidir. Şu günlerde yürüttüğüm tüm koalisyon müzakerelerinde beni yönlendiren temel husus budur."

Seçimlere müdahale ve "KatarGate" iddiaları

Açıklamasında Başbakanlık Ofisi’ne yönelik çeşitli skandal iddialarına da değinen Eisenkot, geçmişteki "KatarGate" tartışmalarının ardından şimdi de seçim sürecine müdahale edildiğine dair bulguların ortaya çıktığını belirtti. Eisenkot, delil yerleştirme yoluyla seçimlerin sabote edilmeye çalışıldığını ve geçerli bir arama ya da tutuklama emri olmaksızın İsrail’deki Arap vatandaşlara karşı polisin devreye sokulduğunu söyledi.

Soruşturma komisyonu talebi

Yaşanan gelişmelerin aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunan Eisenkot, İsrail Polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şabak’ın kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında derhal açıklama yapmasını istedi. Eisenkot, seçim günü Başbakanlık Ofisi’nin rolünü ve seçim sürecinde güvenlik kurumlarının tutumunu incelemek üzere özel bir soruşturma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacağını duyurdu. (ANKA)

Etiketler: Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu, İsrail siyaseti, İsrail hükümet kurma süreci, Yashar Partisi
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