İran'da koronavirüs nedeniyle 179 ölüm daha

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin öldüğünü ve 3 bin 523 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 746'ya, vaka sayısının da 468 bin 119'a çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 387 bin 675'e ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 98 bin 161 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi. AA

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