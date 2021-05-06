İran'da Kovid-19 nedeniyle 338 ölüm daha

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında son 24 saatte 18 bin 409 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 441'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 610 bin 18'e çıktığı ülkede, 338 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 73 bin 906 olduğu kaydedildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 515'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 57 bin 692'ye ulaştığı bildirildi.
Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 652 bin 514 oldu.
AA