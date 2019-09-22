İran’da Sünnîlerin cami talebi

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, “Tahran’daki bir milyon Sünnînin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz.” dedi.

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başşehir Tahran’da Sünnîler için cami yapılması gerektiğini ifade etti. İranlı İşçiler Haber Ajansı’na (ILNA) konuşan Muhammedi, “Sünnîler Tahran’da 7 ayrı noktada apartman dairesinde namaz kılıyor. Tahran’daki bir milyon Sünninin katılabileceği dinî merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz.” dedi. Söz konusu apartman dairelerinde 100 ila 150 kişinin cemaatle namaz kılabildiğine dikkati çeken Muhammedi, konunun takipçisi olduklarını kaydetti. Tahran’da Sünnîlere ait resmî mescit veya cami bulunmuyor.

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