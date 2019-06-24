"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İran'dan AB üyelerine nükleer anlaşma tehdidi

24 Haziran 2019, Pazartesi 18:02
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri için yeterince gerekçe olduğunu ve vaatlerini yerine getirmemeleri durumunda sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da yardım için açılan bir fotoğraf galerisine katılan Zarif, özel ödeme kanalı INSTEX ve düşürülen ABD İHA'sı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından İran ile ticareti devam ettirmek için kurulan özel ödeme kanalı INSTEX'in uygulanmasının ertelenmesiyle ilgili Zarif, bu mekanizmanın başlangıç için atılan bir adım olduğunu ve tam olarak uygulansa dahi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB ülkelerinin verdiği taahhütleri karşılamadığını ifade etti.

"AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." ifadesini kullanan Zarif, INSTEX'in yeniden ertelenmesinin AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmek için güçlerinin ve iradelerinin olmadığını gösterdiğini savundu.

İran'ın nükleer anlaşmanın 36. maddesine dayanarak adımlarını atmaya devam edeceğini aktaran Zarif, şu değerlendirmede bulundu:

"AB ülkeleri, ne zaman güvenlikleri için bedel ödemeleri ve taahhütlerini yerine getirmek için adım atmaları gerektiğine inanırsa, buna karşılık bizim de geri adım atmamız mümkündür."

AA

Etiketler: İran, AB, tehdit, nükleer anlaşma
Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail ile İran'ı çatıştırma çabaları krizi derinleştiriyor'

    BM'den Yemen'de itidal çağrısı

    Trump İran'a yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı

    İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

    İngiltere İsrail'e silah satmaya devam ediyor

    Motorine 29 kuruş zam

    İran'dan AB üyelerine nükleer anlaşma tehdidi

    AA'ya göre oy farkı 800 bini geçti

    Netanyahu açıklamalarıyla İran'ı hedef aldı

    Hulusi Akar, Meral Akşener'i ziyaret etti

    Almanya'da 2 savaş uçağı çarpıştı

    "Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

    İdlib'de son 2 ayda 487 sivil öldürüldü

    AB'ye iltica başvuruları azaldı

    Everest'te büyüyen 'insani' tehlike!

    Suriye İnsan Hakları Ağı: Alıkonulan 764 kişinin akıbetleri bilinmiyor

    Araklı'daki arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor

    'Online satışı durdurulmalı'

    İran'dan ABD'ye: Tekrarlanması durumunda yine vururuz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Koca padişah, kendi valisine yenildi
    Mehmet KARA

    “İttifak zarar verdi!” itirafı!
    Genel

    'AKP'nin beyni ile bedeni arasındaki ilişki koptu'
    M. Said ZEKİ

    Zor zamanda konuş(ama)mak
    Genel

    Isparta’da nurlu buluşma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet kurmak ne farz, ne vacip
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanı ölmeden öldüren şey nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Üstad-ı hakikî, Kur’ân’dır
    Genel

    YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.