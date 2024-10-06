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6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

İran’dan ateşkese Gazze şartı

06 Ekim 2024, Pazar 11:46
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ülkesinin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes çabalarını, İsrail ile Hamas arasında da ateşkes görüşmeleri yürütülmesi halinde destekleyeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes çabalarını destekleyeceğini ancak bunun için İsrail ile Hamas arasında da eş zamanlı ateşkes müzakereleri yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan’a giden Erakçi, hükümet yekilileriyle görüşmeleri sonrasında başkent Beyrut’ta yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililerle, İsrail ile Hizbullah arasında geçici ateşkes meselesini ele aldıklarını belirtti. “Ateşkesin sağlanması amacıyla başka ülkelerle de temastayız” diyen Erakçi, “Ancak İsrail ile söz konusu ateşkes, Lübnan halkının haklarını dikkate alan, Hizbullah’ın da kabul edeceği bir ateşkes olmalı ve Gazze’de bir ateşkes ile aynı zamanda gerçekleşmeli” diye konuştu.

Fransa ve ABD’nin girişimi başarıya götürmedi Bakan Erakçi, basın toplantısından önce Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Lübnan ile tarihsel yakınlığı bilinen Fransa ile ABD, Arap ve bazı Batılı devletler ile birlikte Eylül ayında İsrail ile Hizbullah’a üç haftalık ateşkes çağrısı yapmış ve “diplomasiye bir şans tanınmasını” talep etmişti.

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