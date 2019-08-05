İran'dan nükleer anlaşma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmaması halinde İran'ın nükleer programını anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede sürdüreceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin dış politikasını, nükleer anlaşmanın geleceğini ve ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi. Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki sözlerini yerine getirmemesi halinde İran'ın ABD yaptırımlarına karşı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını sürdüreceğini belirtirken Avrupa'ya anlaşmayı koruma çağrısında bulundu. Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde İran'ın atacağı adımlara ilişkin uyarıda bulunan Zarif, "Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz." dedi. AA

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