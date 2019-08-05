"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İran'dan nükleer anlaşma tehdidi

05 Ağustos 2019, Pazartesi 13:14
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmayı koruyacak adımlar atmaması halinde İran'ın nükleer programını anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede sürdüreceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin dış politikasını, nükleer anlaşmanın geleceğini ve ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını değerlendirdi. 

Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki sözlerini yerine getirmemesi halinde İran'ın ABD yaptırımlarına karşı nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını sürdüreceğini belirtirken Avrupa'ya anlaşmayı koruma çağrısında bulundu.

Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması halinde İran'ın atacağı adımlara ilişkin uyarıda bulunan Zarif, "Anlaşma korunamazsa nükleer programımızı nükleer anlaşma öncesinden çok daha geniş seviyede yürütebiliriz." dedi.

AA

Etiketler: İran, nükleer anlaşma, tehdit
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Komisyonu sığınmacılara yönelik ihmalleri araştıracak

    İsrail yasaklarına karşı navigasyon uygulaması geliştirildi

    Enflasyonda gerileme bekleniyor

    Hong Kong'da 420 kişi gözaltına alındı

    İran'dan nükleer anlaşma tehdidi

    Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

    Sigaraya yapılan zam bütçeye 6 milyarlık gelir getirecek

    Dünya ticaretinde büyüme hızı düşüyor

    Merkez Bankasından dolar hamlesi

    'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

    FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak

    Manevi eğitimle kurtaralım

    Keşmir'de tansiyon yeniden yükseliyor

    İsrail yıkıma devam ediyor

    Sudan'ı rahatlatan imzalar atıldı

    İran'ın el koyduğu geminin ait olduğu ülke belli oldu

    İstanbul - İzmir Otoyolu'nun ilk bölümü açıldı

    Yeni Asya Vakfı’ndan kurban seferberliği

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Hapishaneden, hastaneden ve kabristandan soracağız
    Süleyman KÖSMENE

    Ahir zamanda ‘Allah’ diyen kalmaz mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Okurlarımızdan 12 sayfa mesajları
    Genel

    Merkez Bankasından dolar hamlesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve adâlette denge unsuru
    Mehmet KARA

    Eş, dost, akraba...
    Risale-i Nur'dan

    Haccın hikmetini ihmal etmenin neticesi
    Genel

    Manevi eğitimle kurtaralım
    Şükrü BULUT

    Ahir zaman dikdörtgeni ve Berlin…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.