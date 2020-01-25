İran'dan Türkiye'ye destek mesajı

İran Sağlık Bakanlığı Elazığ’da yaşanan depremin ardından Türkiye’ye destek açıklaması yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, destek için hazır olduklarını duyurdu.

İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye’den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.

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