DP lideri Gültekin Uysal: Allah milletimizi facialardan korusun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra alabora olan feribotta can verenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Limanı’ndan Taşucu-Mersin Limanı’na hareket eden feribotun batması sonucu büyük bir acı yaşıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızla birlikte hala ulaşılamamış kayıplarımız var. Duamız acılarımızın katlanmaması için. Bu kazada vefat eden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize rahmet diliyorum, kurtarılan vatandaşlarımıza sağlık ve geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Allah milletimizi ve Kıbrıs’ımızı böyle facialardan korusun” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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