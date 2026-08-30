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31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Barla’da 100. yıl buluşmasına davetlisiniz

30 Ağustos 2026, Pazar 23:24
Risale-i Nur hizmetinin tarihî menzillerinden biri olan Barla, bu yıl çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı, 6 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek özel bir programla yâd edilecek.

Yeni Asya'dan Size: Barla’da 100. yıl buluşması

1926’da başlayan Barla hayatı, yalnızca bir sürgün döneminin adı değildir. Aynı zamanda Risale-i Nur’un telif tarihinde yeni ve bereketli bir devrenin başlangıcıdır.

Isparta’nın bu mütevazı beldesi; Sözler, Mektubat ve Lem’alar başta olmak üzere Nur Külliyatı’nın önemli bölümlerinin telif edildiği, iman ve Kur’ân hizmetinin Anadolu’ya dalga dalga yayıldığı tarihî bir merkez hâline gelmiştir.

Aradan geçen bir asırdan sonra Barla’da gerçekleştirilecek bu buluşma, geçmişi hatırlamanın yanında o hizmetin bugün taşıdığı anlamı yeniden düşünmek için de önemli bir vesile olacaktır.

6 Eylül Pazar günü saat 11.00–14.00 arasında Barla meydanındaki düğün salonunda yenecek yemeğin ardından program 14-16 arasında Yeni Asya Vakfı tesislerinde gerçekleştirilecek faaliyette Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Av. Âdem Şahintürk’ün açılış konuşmasının ardından Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, İslam Yaşar’ın konuşması, Barla belgeseli, marş ve şiirler ile dua yer alacak. 

Üstadın Barla’ya gelişinin yüzüncü yılında gerçekleştirilecek bu programı, yalnızca bir yıldönümü merasimi olarak görmemek gerekir. Programı Barla’nın taşıdığı iman, sadakat, hizmet ve kardeşlik hatırasını yeni nesillere aktarma vesilesi olarak da görüyoruz.

İmkânı olan bütün okuyucularımızı ve gönül dostlarımızı, bu anlamlı yüzüncü yıl buluşmasında Barla’nın manevî atmosferini birlikte yaşamaya davet ediyoruz.

İrtibat ve bilgi için:

Mithat Yanmaz: 0 (505) 590 66 57

Secaattin Erfidan: 0 (532) 625 99 71

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