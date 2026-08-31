Açlık sınırı 37 bin 388 lira

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda maliyeti hesaplandı. Buna göre gerekli aylık harcama 37 bin 388,30 TL oldu. Açlık sınırı geçen yıl 27 bin 111,17 TL seviyesindeydi. Bu tutar yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenme giderlerini kapsıyor. Dolayısıyla kira, ulaşım ve sağlık harcamaları hesaba katılmıyor. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise, ağustosta 121 bin 786 TL olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı, Ağustos 2025’te 88 bin 309,98 TL düzeyindeydi. Ancak bu tutar bir yılda 121 bin 786 TL’ye yükseldi. Böylece yıllık artış 33 bin 476 TL’yi aştı. Ayrıca temmuzdaki seviye 120 bin 325,30 TL olarak açıklanmıştı. Ankara - Mehmet Kara

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