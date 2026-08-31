Çiftçiler: Destek yerine gübreyi, mazotu, elektriği düşürün

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek tarım sektöründe yaşanan sıkıntıları dinledi. Bor’da üretim yapan çiftçiler, buğday ve mısır ektiklerini ancak ürünlerinin para etmediğini belirtti.

Bir çiftçi, “Bu sene buğday, mısır ektik. Durum kötü. Para etmiyor” dedi. Gübre, mazot ve elektrik fiyatlarının üretim maliyetlerini artırdığını belirten çiftçi, “Gübreyi en son kilosunu 39 liradan almıştım. Gübre, mazot 80 lira. Mazot aldı başını gidiyor. Elektrik de aynı şekilde. Şu anda çiftçinin durumu yatsın kalksın ağlasın” diye konuştu. Çiftçiler, devlet desteğinden ziyade girdi maliyetlerinin düşürülmesini istediklerini belirterek, “Bize destek vermesinler. Destek istemiyoruz biz. Desteği de büyükler alıyor. Bizim elektriğimizi, gübremizi, ilacımızın fiyatını düşürsünler. Destek onların olsun. 1 lira destek veriyorsa bizden 100 lira gidiyor. Nasıl çıkacağız bunun içinden?” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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