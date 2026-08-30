Melih Gökçek’e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.” AA

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