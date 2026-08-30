Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı bugün

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturduğu Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün İstanbul'da gerçekleştirecek.

Anlaşmada, taraflardan birine yapılan saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağı hükmü öne çıkmıştı. Üç ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarının katılacağı toplantıda, anlaşma kapsamındaki faaliyetlere yön verilmesi hedefleniyor. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Toplantıya Pakistan ve Suudi Arabistan'dan da dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katılması öngörülüyor. Haber Merkezi

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