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31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yaz aylarında elektrikli araç kullananlar dikkat!

31 Ağustos 2026, Pazartesi 19:21
Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artarken, sıcak hava koşullarında batarya sağlığının korunması hem araç performansı hem de ikinci el değeri açısından önem kazanıyor. arabam.com verileri, elektrikli araçlara yönelik kullanıcı ilgisinin bir yılda yüzde 125 arttığını ortaya koyuyor.

2026’nın ilk 7 ayında elektrikli araç ilanlarını inceleyen kullanıcı sayısı yüzde 125 artarken, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 18,7’ye ulaştı. arabam.com, sıcak havalarda batarya sağlığını korumak için gölgede park etmekten doğru şarj alışkanlıklarına kadar 6 önemli noktaya dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ YÜZDE 125 ARTTI

Türkiye’de elektrikli araç pazarındaki büyüme, ikinci el piyasasına da yansıyor. arabam.com verilerine göre platformda elektrikli araç ilanlarını inceleyen kullanıcı sayısı, 2026 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre ise Ocak-Temmuz 2026 döneminde 94 bin 46 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli modeller, bu dönemde toplam otomobil satışlarının yüzde 18,7’sini oluşturdu. Şarj altyapısındaki gelişim de elektrikli araçlara yönelik talebin artışını destekliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Haziran 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam şarj noktası sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 43,5 arttı.

SICAK HAVALARDA GÖLGEDE PARK EDİN

Yüksek sıcaklıklar, elektrikli araçların batarya sistemleri üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Özellikle aracın güneş altında ve yüksek şarj seviyesinde uzun süre bekletilmesi, batarya açısından zorlayıcı koşullar arasında yer alıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kapalı veya gölgeli otoparkların tercih edilmesi öneriliyor. Günlük kullanımda bataryanın sürekli yüksek şarj seviyesinde tutulmaması da uzun vadeli batarya sağlığı açısından önem taşıyor.

arabam.com, günlük kullanımda bataryanın mümkün olduğunca yüzde 20-80 aralığında tutulmasını, yüzde 100 şarj seviyesinin ise özellikle uzun yolculuklar öncesinde ve yolculuğa yakın zamanda tercih edilmesini öneriyor. Bununla birlikte batarya kimyası ve kullanım önerilerinin modele göre değişebileceği için üretici tavsiyelerinin dikkate alınması gerekiyor.

DOĞRU ŞARJ ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ

Elektrikli araçlarda şarj yönteminin ve zamanlamasının da batarya sağlığı üzerinde etkisi bulunuyor. Günlük kullanımda AC şarjın tercih edilmesi, hızlı şarjın ise ihtiyaç halinde kullanılması öneriliyor.

Özellikle yüksek sıcaklıklarda ısınmış bir bataryaya günün en sıcak saatlerinde hızlı şarj uygulanması ilave ısı yükü oluşturabiliyor. Bu nedenle şarj işleminin gece veya sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilmesi bataryanın daha uygun sıcaklık koşullarında şarj edilmesine yardımcı olabilir. Araçta ön koşullandırma özelliği bulunuyorsa, araç prize bağlıyken kabinin şebeke elektriğiyle soğutulması da tercih edilebilir. Böylece sürüşe başlamadan önce kabin sıcaklığı düşürülürken bataryadan enerji tüketilmesinin önüne geçilerek menzilin korunmasına katkı sağlanabilir.

LASTİK BASINCINI İHMAL ETMEYİN

Elektrikli araçların batarya nedeniyle geleneksel otomobillere göre daha ağır olabilmesi, doğru lastik basıncının korunmasını daha da önemli hale getiriyor. Üreticinin belirlediği ve mevsim koşullarına uygun lastik basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi, hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından fayda sağlıyor.

İKİNCİ EL DEĞERİ

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, elektrikli araçlardaki dönüşümün ikinci el pazarı açısından da yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini belirtti. Oğuzhan, platformdaki elektrikli araç ilanlarını inceleyen kullanıcı sayısındaki yüzde 125’lik artışın bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, kullanıcıların araç değerlendirirken artık yalnızca kilometre ve donanım gibi kriterlere değil, batarya sağlığına da daha fazla odaklandığını söyledi.

Yüksek sıcaklıkların batarya üzerindeki etkisine dikkat çeken Oğuzhan, doğru kullanım alışkanlıklarının yalnızca aracın performansını değil, uzun vadeli ikinci el değerini de koruduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde batarya sağlığının ikinci el elektrikli araç pazarında çok daha belirleyici bir kriter haline gelmesini beklediklerini kaydetti.

Haber Merkezi

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