6 bin denizci mahsur

Ortadoğu’da İran-ABD gerilimi sürerken, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz de devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bölgedeki deniz trafiğine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Cnbc-E’de yer alan habere göre IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 6 bin denizciyi taşıyan 400’e yakın geminin güvenli şekilde Basra Körfezi’nden çıkamadığını bildirdi. Dominguez, bazı gemi ve mürettebatın bölgeden ayrılmayı başardığını ancak çok sayıda geminin halen güvenli bir çıkış yolu beklediğini belirtti. Yaşanan durumun bölgedeki deniz taşımacılığı ve küresel tedarik zincirleri açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Krizin hem kısa hem de uzun vadede ciddî sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunan IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, yakıt, gübre ve diğer temel emtiaların taşınmasını sağlayan kritik tedarik zincirlerindeki aksamanın küresel ölçekte toplumlar ve ekonomiler üzerinde doğrudan etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Haber Merkezi

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İran: Bölge ülkeleri anlaşmalı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD gibi yabancı güçlerin bölge ülkeleri için kalıcı bir güvenlik sağlayamayacaklarının anlaşıldığını belirterek, bölge ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları “yeni bir dönemin müjdecisi” olarak nitelendirdi. Kalibaf, “Bugün bu uyanışın işaretleri, yeni bölgesel anlaşmaların, işbirliklerinin ve düzenlemelerin oluşmasında görülebilir. Yeni bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, Müslüman komşuların dışarıdan gelenlere değil, kendi kapasitelerine güvendikleri ve yıpratıcı rekabet yerine işbirliği ve kardeşlik yolunu seçtikleri yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - aa