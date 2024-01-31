İran’la savaş peşinde değiliz

Amerika’nın 3 askerinin öldürüldüğü saldırının ardından askeri seçeneklerini değerlendiren ABD yönetimi, İran’la bir savaş peşinde olmadıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde ABD üssüne yönelik saldırının ardından Washington’daki gelişmeleri aktardı.

Kirby, Başkan Joe Biden’ın söz konusu saldırıya “uygun karşılığı” verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, “İran’la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz.” ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonu ve gerilimi artırma amacında olmadıklarını kaydeden Kirby, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı bir saldırı olduğunu ve karşılık vermeleri gerektiğini belirtti. Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri ve bunları yeri ve zamanı konusunda ise tüm detayların kendi uhdelerinde olduğunu, gerçekleştiğinde herkesin bunu göreceğini dile getirdi.