İran Sağlık Bakanlığı günlük verileri açıkladı

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha öldüğünü yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.