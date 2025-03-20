İrlanda: Avrupa'nın artık İsrail'in katliamlarına dur demesi gerekiyor

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına tepki göstererek Avrupa'nın Gazze'de devam eden katliam ve ölümlere dur demesi gerektiğini bildirdi.

İsrail'in yeniden başlayan soykırımında katledilen Gazzeli sivil sayısı 710'a yükseldi Martin, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geldiği ve ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemli olağan zirve toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. İrlanda Başbakanı Martin, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına değinerek son 48 saat içinde meydana gelen bombardımanın çok sayıda masum insanın ölümüne yol açtığını hatırlattı. Martin, İsrailli liderlerin son açıklamalarının "Gazze'deki Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması anlamına geldiğini" vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın şu anda Gazze'de devam eden katliama ve ölümlere dur demesi gerekiyor. Ayrıca, tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve başlangıçta mutabık kalınan ve uyulması gereken ateşkesin ikinci aşamasına çok hızlı şekilde geçilmesine ihtiyacımız var." AA

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