İrlanda: Rusya ağır bedel ödeyecek

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Martin, "Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları hakkında paylaşım yaptı. Martin paylaşımda, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve rejimini sorumlu tutmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağız. Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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