Van Mevlidi'nde buluştuk

Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için düzenlenen Van Mevlidi bu yıl da yoğun katılımla dün gerçekleştirildi.

Nur menzillerinin tarihçesi 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü öğle namazını müteakiben Bediüzzaman Hazretlerinin bir süre ikamet ettiği önemli mâbedlerden olan Yukarı Nurşin Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu. Okunan mevlid, başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberlerin, Ashab-ı Kiram’ın, hususan Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Nur talebelerinin ruhlarına ithaf edildi. Türkiye’nin dört bir yanından Nur talebelerini bir araya getiren mevlidde Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, Van yılları ve bıraktığı ilmî ve manevî miras üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahintürk, mevlid programında yaptığı açılış konuşmasında "ittihad ve tesanüd" vurgusu yaptı. Van-Haber Merkezi

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