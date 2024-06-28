İşkenceden ölümler rekor seviyede

İsrail hapishaneleri ve kamplarında 7 Ekim’den bu yana işkence nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının “rekor” seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, “26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü” münasebetiyle ortak bir rapor yayımlandı.

Raporda, ilgili kurumların verilerine göre, İsrail’in Gazze’de soykırım savaşına başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18’inin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde tutuldukları sırada hayatını kaybeden ancak kimlikleri açıklanmayan çok sayıda Filistinli olduğu aktarıldı.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400’e ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 553 oldu.