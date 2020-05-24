"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

İspanya'da son 24 saatte 70 ölüm

24 Mayıs 2020, Pazar 18:23
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 28 bin 752'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 48 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 70'e yükseldi.

Son 24 saatte en fazla can kaybının Katalonya (31) ve Madrid (21) özerk yönetimlerinde olduğu kaydedildi.

Buna rağmen, ülke genelinde günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 246 artarak 772'ye çıktı.

Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümetin hafta içinde aldığı kararla yarından itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçilecek.

Virüsün en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle birlikte ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamaya geçmiş olacak.

Kamusal alanlarda maske kullanmanın zorunlu olduğu İspanya'da, yarından itibaren ülke genelinde en fazla 10 kişi olmak koşuluyla aile ve arkadaş toplanmalarına, tüm restoranların sadece teraslarını açarak yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmesine ve özerk yönetim sınırları içinde şehirler arası serbest dolaşıma izin verilecek.

Salgında en zor aşamanın geride kaldığını söyleyen Başbakanı Pedro Sanchez, buna rağmen İspanyollara tedbiri elden bırakmayarak sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyması çağrısında bulunuyor.

İspanya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal 7 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı

    Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

    ABD'de ölü sayısı 98 bin 706'ya yükseldi

    Netanyahu hakim karşısına çıktı

    Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

    AB, 'Kovid-19'a ekonomik çözüm arıyor

    Yetim emanetler unutulmadı

    İran'ın güneybatısında deprem

    Sağlık çalışanlarının hasreti devam ediyor: "İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

    Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

    Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine hasret kaldı

    'Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir'

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları...

    Dünya genelinde vaka sayısı 5.5 milyona yaklaştı

    Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hafter milisleri Bayram sabahında da saldırdı

    "Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

    Süleymaniye Camisi, Bayram sabahına ilk kez sessiz girdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku
    Genel

    Duyuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Korona’nın unutturduğu ölüm
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun probiyotikle desteklenmesi (1)
    Rifat OKYAY

    Herkes işine baksın!..
    Adnan NACİR

    Askıda Banayasa
    Hanefi Örnek

    Bayram bize bayram olsun
    Ahmet BATTAL

    Devlet refleksi ve cemaat refleksi
    Faruk ÇAKIR

    Nerede eski bayramlar?
    Genel

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.