Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu'nun (UNCTAD) 2026 Deniz Taşımacılığı Raporu’na göre, Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz ve Panama Kanalı'ndaki aksaklıklar sebebiyle küresel deniz ticaretinde bu yıl büyüme beklenmiyor.

Dünya ticaretinin can damarı olan kritik deniz geçiş noktaları, jeopolitik gerilimler ve operasyonel kısıtlamalar sebebiyle ağır baskı altında. UNCTAD tarafından yayımlanan son rapor, değişen rotaların ve artan maliyetlerin küresel tedarik zincirinde doğurduğu sarsıntıyı gözler önüne serdi.

Ticaret hacmi durgunlaşıyor, rotalar uzuyor

Deniz yoluyla taşınan yük miktarı, 2024’teki %3,9'luk artışın ardından 2025 yılında %1,9 büyüyerek 12,3 milyar tona ulaşmıştı. Ancak 2026 yılı tahminleri küresel deniz ticaretinde tam bir durgunluğa işaret ediyor:

Genel büyüme: Bu yıl toplam yük miktarında artış beklenmiyor.

Bu yıl toplam yük miktarında artış beklenmiyor. Ton-mil talebi: Gemilerin daha uzun rotalara yönelmesi sebebiyle mesafe bazlı taşımacılık talebinin %1,5 artacağı tahmin ediliyor.

Gemilerin daha uzun rotalara yönelmesi sebebiyle mesafe bazlı taşımacılık talebinin %1,5 artacağı tahmin ediliyor. Konteyner taşımacılığı: Geçen yıla kıyasla ivme kaybetse de %3,3 büyümesi öngörülüyor.

Stratejik geçiş noktalarında son durum

Raporda öne çıkan ve küresel ticareti doğrudan etkileyen bölgesel krizler şu şekilde sıralanıyor:

Hürmüz Boğazı'nda %95 Düşüş: Şubat ayında başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği boğazda trafiği durma noktasına getirdi. Günlük ortalama 120 olan ticari gemi geçişi, mart ayı başında %95 oranında azaldı.

Şubat ayında başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel petrol arzının beşte birinin geçtiği boğazda trafiği durma noktasına getirdi. Günlük ortalama 120 olan ticari gemi geçişi, mart ayı başında %95 oranında azaldı. Kızıldeniz ve Ümit Burnu: Kızıldeniz koridorundaki güvenlik risklerinin yeniden tırmanması, armatörleri Ümit Burnu çevresindeki çok daha uzun ve maliyetli rotaya yönlendirdi.

Kızıldeniz koridorundaki güvenlik risklerinin yeniden tırmanması, armatörleri Ümit Burnu çevresindeki çok daha uzun ve maliyetli rotaya yönlendirdi. Panama Kanalı ve Karadeniz: Panama Kanalı'ndaki trafik düzenlemeleri ve kısıtlamalar işleyişi yavaşlatırken, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatları güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Navlun ve yakıt maliyetleri enflasyonu tetikliyor

Rotaların uzaması ve alternatif lojistik arayışları, taşımacılık maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Ocak-ağustos döneminde spot konteyner navlun fiyatları yıllık bazda iki kattan fazla artarken, ham petrol tankerlerinin navlun ücretleri bazı hatlarda tarihi zirveleri gördü.

Denizcilik yakıtı maliyetlerinin yıl başındaki seviyelere göre %80'e yakın artması, doğrudan üretim maliyetlerine ve ithal ürün fiyatlarına yansıyor. UNCTAD, bu fiyat artışlarının özellikle gıda ve enerjide dışa bağımlı olan az gelişmiş ülkeler ile küçük ada devletlerinde çok daha ağır hissedildiğini vurguluyor.

UNCTAD'dan altyapı çağrısı

Kuruluş, küresel ticaretin gelecekteki şoklara karşı ayakta kalabilmesi için liman ve lojistik altyapı yatırımlarının acilen güçlendirilmesi ve dayanıklılık odaklı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.