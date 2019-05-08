İsrail 4 aylık bebekli bir aileyi daha katletti

İsrail savaş uçakları Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 4 aylık Mariya bebeğin bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi katletti.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılar sokaklarda enkaz yığınları bırakırken, yıkıntılar arasında ocak söndürmeye de devam ediyor.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar enkazın yanı sıra geride acı ve gözyaşı bıraktı. Sokaklarda enkaz yığınları oluşurken, yıkıntılar arasında pek çok hayat ve hayal de yitirildi.

Gazze'nin Beyt Lahiya beldesindeki Şeyh Zayid bölgesine düzenlenen saldırı, Filistinli Gazali ailesinin tamamen katledilmesine neden oldu. İsrail savaş uçakları, aralarında 4 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi katletti.

Pazar akşamı Şeyh Zayid'de çoğunluğu kadın ve çocukların bulunduğu binayı yerle bir eden İsrail, bu binadan biri bebek 7 kişinin ölmesine neden oldu.

Binada yaşayan Anne İman (30), baba Ahmed (31) ve 4 aylık bebekleri Mariya'dan oluşan Gazali ailesi de enkazın altında can verdi.

"Yıkımın dehşeti karşısında şok oldum"

Ahmed el-Gazali'nin abisi Mahmud el-Gazali, yaptığı açıklamada, yaşadıkları acıyı anlattı.

Gazali, "Ahmed, eşi ve bebeğiyle evlerinde güven içinde oturuyordu. Çünkü bölgede hedef alınabilecek herhangi bir askeri nokta bulunmuyor. Kardeşimin de hiçbir askeri faaliyeti olmamıştır. Pazar akşamı kardeşimin bir komşusu beni aradı ve Ahmed'in yaşadığı binanın bombalandığını haber verdi. Bende hemen olay yerine koştum." dedi.

Binanın olduğu yere gittiğinde gördüğü acı manzara karşısında şaşkınlık geçirdiğini belirten Gazali, "Yıkımın dehşeti karşısında şok oldum. Gördüklerim her detayıyla korkunçtu. Cesetler, parçalanmış vücutlar etrafa yayılmıştı. Böyle bir durumda şehitlerin ve yaralıların çıkarılmasına yardım etmekten başka bir şey gelmedi elimden." diye konuştu.

"Katliam demek az kalır"

O sırada kardeşinin, yengesinin ve yeğeninin şehit olduğunu öğrendiğini söyleyen Gazali, "Kardeşime ve ailesine bu yapılanlara katliam demek az kalır. Ahmed, 2 yıl önce evlendiği eşi ve yeni doğan bebeğiyle güzel bir hayatın hayallerini kuruyordu. Ancak İsrail bu hayalleri yerle bir etti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.