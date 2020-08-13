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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İsrail - BAE 'anlaşma'sını Trump duyurdu

13 Ağustos 2020, Perşembe 19:00
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

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Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı. 

İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklama

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, bugün Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için anlaşmaya varıldı." ifadesi kullanıldı.

Söz konuşu anlaşmanın Orta Doğu'da barışı artıracağının ve bölgede büyük bir potansiyelin önünü açacağının iddia edildiği açıklamada, gelecek haftalarda İsrailli ve BAE'li yetkililerin bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Trump'ın talebi ve BAE'nin desteğiyle İsrail'in bazı bölgelerdeki yeni ilhak planlarını askıya alacağı da belirtilerek, "ABD, İsrail ve BAE, diğer milletlerle de diplomatik ilerleme kaydedileceğinden emin. Bu konuda birlikte çalışılacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı Orta Doğu Barış Planı çerçevesinde tarafların İsrail ve Filistin çatışmasına kalıcı bir çözüm bulunması için çalıştığı, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki diğer tüm ibadethanelerin tüm inançlardan kişiler için açık olması gerektiği" ifade edildi.

"Tarihi bir an" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" anlaşmasını, "gerçekten tarihi bir an" olarak değerlendirdi. 

Trump, İsrail ve BAE arasında varılan "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" anlaşmasına yönelik Oval Ofis'te değerlendirmelerde bulundu. 

Varılan anlaşmanın "gerçekten tarihi bir an" olduğunu vurgulayan Donald Trump, "Bu anlaşma, daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu için önemli bir adım. Şimdi buzlar çözüldü. Daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin BAE'yi takip etmesini bekliyorum." ifadesini kullandı. 

Trump, bu anlaşmanın tüm dünyadaki Müslümanların görmek istediği başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların daha rahat ziyaret edilmesini sağlayacağını belirterek, anlaşmanın "Abraham Accord (İbrahim Anlaşması)" olarak anılacağını kaydetti.

"Artık Orta Doğu'da olmak zorunda değiliz"

ABD'nin Orta Doğu'dan çıkmaya başladığına işaret eden Trump, "Artık Orta Doğu'da olmak zorunda değiliz. Petrole ihtiyacımız yok. Artık o bölgede iyi dostlardan başka bir şeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Trump, her zaman Orta Doğu'daki dostlarının yanında olacaklarının da altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, Batı Şeria'nın ilhakını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya ise "Bu konuda şu anda İsrail ile görüşüyoruz." cevabını verdi.

AA

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