İsrail bağlantılı bir tanker Yemen açıklarında kaçırıldı

Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi.

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı. Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, geminin alıkonulduğunu teyit etti. Tankeri işleten şirket Zodiac'tan yapılan açıklamada, saldırı "şüpheli bir korsanlık olayı" olarak nitelendirildi. Açıklamada, gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ve geminin "fosforik asit yükü" taşıdığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.