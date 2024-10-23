İsrail Beyrut’ta hedef genişletiyor

İsrail, Beyrut’ta hedef aldığı bölgeleri genişletiyor. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in başkent Beyrut’u hava saldırılarıyla hedef almaya başladığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı aktarılan haberde, Beyrut’un güneyindeki Hureyk Mahallesi’ne de hava saldırılarının düzenlendiği ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun hastane çevresine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, biri çocuk 4 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı ifade edildi. AA

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