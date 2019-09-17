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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

İsrail'de Filistin'in geleceği açısından kritik seçim

17 Eylül 2019, Salı 10:29
İsrail'de seçmenler bu yıl ikinci kez milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidiyor.

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İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülkedeki 6 milyon 394 binden fazla seçmen 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için bu yıl ikinci kez sandık başına gidiyor.

Hastane ve hapishaneler dışındaki merkezlerde oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başlayıp 22.00'de sona erecek.

Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı belirtilen seçimde 29 parti yarışacak.

Seçimin kaderini belirleyecek olan kararsız ve İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin sandığa gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

2015'teki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71,8 iken bu yıl 9 Nisan'daki seçimlerde bu rakam 68,4'te kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile oyunu yerel saatle 08.30'da Batı Kudüs'teki bir okulda kullanacak. 

Seçim yarışının Netanyahu ile Gantz arasında geçmesi bekleniyor

İsrail basınına yansıyan kamuoyu yoklamalarına göre, seçim yarışının Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede, 29 partiden yalnızca 10'nun meclise gireceği belirtiliyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 sandalyeye ulaşamayacağı dolayısıyla da İsrail'i yeni bir koalisyon hükümetinin beklediği ifade ediliyor.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ partilerin 120 sandalyeli meclise en az 58 milletvekili sokacağı öngörülüyor. Bu nedenle Likud seçimden ikinci parti olarak çıksa dahi Netanyahu'nun, rakibi Gantz'a göre koalisyon hükümeti kurma şansının daha fazla olduğu yorumları yapılıyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ileri sürülüyor.

Filistinlilerin ittifakı üçüncü sırada

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, seçime ortak listeyle giriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre, söz konusu partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun sandıktan üçüncü olarak çıkması ve 9 ila 12 arasında milletvekilini meclise göndermesi bekleniyor.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisinin ise seçimleri dördüncü tamamlaması ve 9 sandalye kazanması öngörülüyor.

Likud'un öncülüğündeki sağ partiler, koalisyon hükümeti için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamazsa, Liberman'ın koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olacağı dile getiriliyor.

Hem Netanyahu hem de Filistin için kritik seçim

Seçimin favorilerinden gösterilen Netanyahu için bu seçim oldukça önem arz ediyor. Zira Netanyahu'nun, bu seçimi kazanarak ekim ayı başında hakkındaki üç ayrı dosyaya ilişkin kendisini dinleyecek olan İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in karşısına eli güçlü olarak çıkmak istediği ifade ediliyor.

Bu seçim, Netanyahu kadar işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için de oldukça önemli.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail çekişmesine "çözüm bulmak" için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelenen planını seçimden kısa bir süre sonra açıklaması bekleniyor.

Henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da uluslararası basındaki haberlere göre, söz konusu plan Filistin halkının aleyhine olan birçok maddeyi içeriyor.

Bu seçimde de İsrail'de 9 Nisan'dakine benzer koalisyon krizi yaşanırsa düşük bir ihtimal de olsa ülke bir kez daha erken seçime gitmek zorunda kalabilir ve Trump'ın planı ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle çöpe gidebilir.

Netanyahu daha önce, seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" vaadinde bulunmuştu.

Seçimlerde Netanyahu liderliğindeki Likud'un başını çektiği sağ partiler koalisyon kurmak için yeterli sandalyeye ulaşırsa, İsrail Başbakanın bölgedeki tansiyonu daha da artıracak olan söz konusu vaatlerini uygulamaya geçirmesinden endişe ediliyor.

- Seçimde 29 parti, 6 milyon 400 bine yakın seçmenin oyunu almak için yarışacak 

 - Kamuoyu araştırmaları seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceğini gösteriyor 

AA

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