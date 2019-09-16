Netenyahu şimdi de El Halil’e göz dikti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yarın yapılacak genel seçimleri kazanması halinde El Halil’in bir kısmı ve bu bölgedeki Kiryat Arba Yahudi yerleşimlerinin ilhak edileceğini söyledi.

İsrail bu yıl ikinci kez erken genel seçimler için sandığa gidiyor. Yarın yapılacak seçimler öncesinde Jerusalem Post gazetesine demeç veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeniden Başbakan seçilmesi halinde El Halil’in bir kısmı ve Yahudi yerleşimlerin olduğu bu bölgedeki Kiryat Arba’nın ilhak edileceğini söyledi. Netanyahu’nun bu açıklamaları Pazartesi sabahı İsrail Ordu Radyosu tarafından da yayınlandı. El-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.Geçtiğimiz hafta Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak etmeyi vaat eden Başbakan Benyamin Netanyahu’ya uluslararası toplum sert tepki göstermişti.

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.