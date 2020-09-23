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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail'de günlük vaka sayısında rekor

23 Eylül 2020, Çarşamba 15:07
İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 6 bin 861 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 1309'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 861 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 200 bin 235'e çıktığı ifade edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 631'inin durumunun ağır olduğu, 144 bin 394 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AA

Etiketler: İsrail, günlük vaka sayısı, rekor
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