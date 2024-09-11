İsrail’den Ayşenur Eygi itirafı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beyta beldesinde 6 Eylül’de katıldığı gösteride öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etti.

İsrail ordusu, Eygi’nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Açıklamada, Eygi’nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu “kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği”, Eygi’yi vuran İsrail askerinin, “bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği” iddia edildi. İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı. Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. AA

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