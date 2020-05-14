İsrail’den gasp ve tahrike devam

İsrail, Filistin topraklarının bir kısmına el konulmasını öngören karar metnini yayımladı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: “Dünya, İsrail’in hiç hesap vermeden kanunları ihlal etmesine izin vermemelidir” dedi.

İsrail yönetimi, El-Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’ne “büyük bir asansör” inşa edilmesi için vakıf arazilerine el konulmasını öngören karar metnini yayımladı. Karar metni, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten “Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada yer aldı. Kanal 7 Televizyonu’na göre, söz konusu proje, Harem-i İbrahim’de engelli Yahudi ziyaretçiler için ayrı yol açılması ve asansör inşa edilmesi amacıyla El-Halil’deki Filistin topraklarına el konulmasını öngörüyor. Kanal, kararın yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde hukukî bir engel de bulunmaması durumunda vakıf arazilerine el koyma işlemine başlanabileceğini belirtti.

AB’ye uluslararası barış konferansı çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye görüşmede, “Dünya, İsrail’in hiç hesap vermeden kanunları ihlâl etmesine izin vermemelidir. Artık sözleri fiile dökme zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Iştiyye, AB’yi, İsrail’in Batı Şeria topraklarını ilhak planına karşı takındığı politik duruşu ekonomik ağırlığıyla desteklemeye ve Filistin için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi fikrini benimsemeye çağırdı.

“İsrail, İslam ümmetinin duygularını provoke ediyor”

İsrail’in aldığı karara tepki gösteren Hamas Hareketi sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, “Haremi İbrahim’e bitişik arazilere el konulması kararı, İslâm ümmetinin duygularını provoke etmek ve bütün insanî normları hafife almaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Kasım, İsrail’in, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyle meşgul olmasını, Kudüs ve El-Halil’deki kutsal mekânlara el koymak ve yerleşim planlarını hayata geçirmek için kullandığını kaydetti. İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 3 Mayıs Pazar günü Harem-i İbrahim’in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihaî olarak onaylamıştı. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit de 21 Nisan’da El-Halil’deki Harem-i İbrahim’e ait vakıf arazilerine “geliştirme ve genişletme projesi” gerekçesiyle “Yahudileştirme” ve “Yahudi yerleşim birimi inşa” planı çerçevesinde el koyma kararını onaylamıştı.

