İsrail'e ait 2 İHA Lübnan'da düştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, başkent Beyrut'un güneyinde düşen İsrail'e ait insansız hava araçlarını (İHA), ülkesinin egemenliğine açıkça bir saldırı şeklinde değerlendirdi. Hizbullah Sözcüsü de "Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın yerel saatle 17:00'de yapması planlanan konuşmasında olaya ilişkin sert bir yanıtı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Aun, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Beyrut'un güney banliyösüne İsrail'e ait 2 İHA'nın düşmesini kınadı.

Olaya ilişkin ne tür adımlar atacakları konusunda ilgili taraflarla istişare edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Aun, "İsrail'e ait İHA'ların Beyrut'un güneyinde düşmesi, Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Aun, bu olayın ayrıca İsrail'in, Lübnan ve bölgenin istikrarını hedef alan düşmanca niyetlerinin göstergesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nın (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlalinde yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

Başbakan Saad Hariri de söz konusu olayı, Lübnan'ın egemenliğine karşı açık bir taciz şeklinde nitelendirdi.

Hariri, yayımladığı açıklamada, İsrail'in ihlallerine karşı ne tür adımlar atacaklarını belirlemek üzere Cumhurbaşkanı Aun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile istişare halinde olacağını aktardı.