İsrail’e silah ambargosu çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD’ye “savaş suçu ortaklığı” uyarısında bulunarak, İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı.

ABD Merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın Kongre’de yapacağı konuşma öncesi ABD’ye “savaş suçu ortaklığı” uyarısında bulunarak, İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı. Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden “ABD’nin Gazze’deki savaş suçlarındaki suç ortaklığı konusunda uyarı” başlıklı açıklama yayımlandı. Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O’Brien, “Yeter artık” diyerek, “ABD hükümetine, dünya çapındaki uzmanlardan, ABD menşeli silahların İsrail hükümeti tarafından savaş suçlarında ve hukuka aykırı cinayetlerde kullanıldığına dair çok sayıda kanıt sunuldu. Silah transferlerinin devam etmesi, ABD’yi bu silahlarla işlenen uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirecek.” uyarısı yaptı. O’Brien, “Biden, ABD’nin İsrail hükümetiyle uluslararası hukuku ağır ihlallerindeki suç ortaklığına son vermeli ve İsrail hükümetine silah transferini derhal askıya almalı.” çağrısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.