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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıktı

09 Ağustos 2021, Pazartesi 17:14
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı, 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Cenin kentine bağlı Yabad Belde Belediye Başkanı Samir Ebubekir, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Ebubekir, İsrail güçlerinin beldede kahvehane ve kasap dükkanının da içinde olduğu 6 ticari alan ile tarım işlerinde kullanılan bir su deposunu "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle buldozerlerle yıktığını söyledi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah kentlerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA

Etiketler: İsrail, Filistin, yapı
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